Emërohen administratorë dhe drejtorë të rinj në Cërrik, ja emrat që do të marrin pozicionet drejtuese
Pak kohë pasi kryeministri Edi Rama tha ultimatum për “vetëpastrimin” e Bashkive mësohet se në Bashkinë e Cërrikut janë emëruar personat e rinj që do të marrin pozicionet drejtuese.
Raportohet se në njësinë administrative Klos, Elis Duzha ka marrë detyrën në vend të Arjan Griba.
Ndërkohë në njësinë Gostimë, Eneo Taçja ka marrë detyrën si administrator i Njësisë Klos duke zëvëndësuar Gëzim Kadiun. Njësia Administrative Mollas do të vazhdojë të drejtohet nga Xhevdet Sade. Edhe Njësia Administrative Shalës do të vijojë të drejtohet nga Brunilda Kurti.
Si Drejtor i Shërbimeve Publike është emëruar Olti Bozi ndërsa në krye të Drejtorisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit është vendosur Florian Qosja. Kryetari i Bashkisë Cërrik, Andis Salla ka bërë me dije se këto emërime po kryhen në mënyrë transparente dhe se po respektohen procedurat ligjore.