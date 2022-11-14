LEXO PA REKLAMA!

Emergjencat e dimrit, prefekti i Korçës mbledh komisionin e Mbrojtjes Civile

Lajmifundit / 14 Nëntor 2022, 15:47
Në këtë pragdimri, Prefekti i qarkut të Korçës Nertil Jole zhvilloi mbledhjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile të qarkut.

Në këtë mbledhje e dyta për këtë vit, merrte pjesë sërish Drejtori i Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Cako dhe Drejtori i  Gatishmërisë dhe Koordinimit të Përgjigjes Emergjente në AKMC, Robert Hysenllari.

Takimi i organizuar nga Prefekti Jole kishte qëllim përcaktimin e masave dhe punën parapërgatitore në prag të sezonit të dimrit për të menaxhuar sa më mirë e më shpejt të jetë e mundur Emergjencat e shkaktuara në këtë stinë në qarkun tonë.

Ndërkaq në vijim të takimit Jole theksoi problematikat e konstatuara dimrin e kaluar ku në tërësi siç tha, për përballimin e situatave emergjente ka patur një angazhim të mirë të strukturave të mbrojtjes civile, koordinim të punës dhe masave me bashkitë, midis bashkive dhe institucioneve shtetërore në nivel rajonal e vendor. Një eksperiencë e mirë është fituar në mirëmbajtjen e akseve kryesore nacionale dhe rrugëve turistike.

Prurjet e lumenjve dhe të përrenjve kryesore janë monitoruar përgjithësisht me kujdes dhe nuk kanë krijuar përmbytje.

Është realizuar mirë monitorimi i funksionimit të ujëmbledhësave, rezervuarëve, kolektorëve dhe kanaleve kulluese, për parandalimin e situatave emergjente që mund të krijoheshin nga reshjet e shiut e dëborës, duke kërkuar mbajtjen hapur shkarkuesit e tyre në veçanti digat e mëdha etj. Rrëshqitjet e dherave dhe materialeve të tjera nga pjerrësitë e rrugëve nacionale e rurale nuk krijuan probleme emergjente.

Jole veçoi faktin që rrugët Velçan-Bishnicë-Jollë dhe Qafa e Plloçës-Dardhas-Guri i Kamjes në bashkinë Pogradec, Vithkuq-Shtyllë-Panarit, Voskopojë-Lekas, rrugët lidhëse në fshatrat turistike Voskopojë dhe Dardhë në bashkinë Korçë, rruga Miras-Nikolicë në bashkinë Devoll, rruga Lozhan-Strelcë, Moglicë-Dushar në bashkinë Maliq, rrugët në fshatrat e Njësisë Administrative Çlirim e Novoselë në bashkinë Kolonjë etj, u hapën me vonesë në veçanti gjatë rënies së rreshjeve të dëborës në muajin Janar dhe Shkurt të këtij viti.

Me qëllim zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë e ndryshme natyrore dhe menaxhimin e tyre për të siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile prefekti urdhëroi ngritjen e Komisionit të Mbrojtjes Civile në shkallë qarku, për planifikimin dhe koordinimin e veprimtarisë të të gjitha degëve territoriale (institucioneve shtetërore në nivel vendor), si dhe agjencive të tjera që veprojnë në qark për parapërgatitjen dhe përballimin e situatave të mundshme në territor.

Në takim mungonin në mënyrë të përsëritur përfaqësues të Bashkisë së Korçës. “Gjykoj se mungesa e kontributit të Bashkisë Korçë, si institucion shumë i rëndësishëm publik në qark në diskutimin dhe bashkërendimin e problemeve, bie ndesh me frymën e bashkëpunimit aq të domosdoshëm në parandalimin apo përballimin e situatave në fushën e mbrojtjes civile”, u shpreh prefekti Jole.

