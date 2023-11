Elezi sulmon dyshen Berisha-Bardhi: E kanë bërë çorap PD-në

Këtë pasdite në një program televiziv ish-kryetari i Partisë Demokratike Kukës, Ibsen Elezi foli për aksionin opozitar dhe tensionet në Kuvend nga deputetët.

Gjatë një interviste televizive ai u shpreh se ato sjellje të opozitës në Kuvend janë një show. Nga ana tjetër ajo sjellje i diskrediton akoma dhe më shumë. Ata e bëjnë në formë presioni.

Në krye të këtij procesi opozitar në parlament kanë vënë Gazment Bardhin, që sipas Elezit pjesa tjetër është në gjyq me të së bashku me Sali Berishën. Sipas Elezit, Bardhi është manipulator i Kuvendit të 18 dhjetorit.

Ibsen Elezi: Protestë të organizuara në këtë mënyrë nuk ka në parlament. Je burrë? Ke parti? Ke njerëz? E di që populli të mbështet? Blloko aktivitetin social-ekonomik të gjithë kryeqytetit, fute në kolaps. Sepse janë shumë të rëndësishme rregullat e lojës. Rregullat që pretendojnë Berisha së bashku me deputetët janë të nivelit të dytë apo të tretë. Ajo çka është betejë dhe mund të shkohet deri në ekstreme është manipulimi i votës. Kjo është një kauzë e rëndësishme, të cilën mund t’ja thuash edhe ndërkombëtarëve. Në momentin që manipulohet vota s’ka më demokraci.

Për rrjedhojë nuk toleroj dhe çoj në këmbë popullin e Tiranës dhe popullin e gjithë Shqipërisë, gjtihë grupet e interesit. Mbrojtja e interesit është çështje e rëndësishme, pastaj vijnë të tjerat. Ajo që bëjnë këta në parlament është një shou tretësor, katërsor fare që nuk zgjidh asgjë. Është një formë presioni dhe një sjellje që diskrediton akoma më shumë veten. Dhe e di kë vënë në krye të këtij procesi? Gazment Bardhin. Ky e ka bërë çorap si sekretar i PD-së me thyerjen e statutit dhe e çoi së bashku me Berishën PD-në në këtë derexhe. Dhe tani kërkojnë rregulla. Respektoje rregullat në partinë tënde. E bën qendër të aksionit politike Gazment Bardhin. Po ti je në gjyq me Gazment Bardhin. Gazment Bardhi është manipulator i Kuvendit të 18 dhjetorit. Sepse nuk dha emrat.