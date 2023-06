Eksodi i punëtorëve nga Shqipëria, Rama podcast me katër të rinj që kanë zgjedhur vendin tonë për të jetuar

Në episodin e dhjetë, Podcastit i moderuar nga kryeministri Edi Rama i titulluar “Flasim” kishte të ftuar katër të rinj nga vende të ndryshme të votës të cilët kishin ardhur në Tiranë ku dhe punojnë.

Të ftuarit e kryeministrit në këtë podcast ishin një nga Zvicra, një nga Argjentina një nga Amerika dhe një shqiptare e cila kishte jetuar për shumë vite në Gjermani dhe ishte kthyer në Tiranë për punë.

Shefi i qeverisë gjatë kësaj bisede nuk i ka kursyer batutat dhe ngacmimet me të rinjtë të cilët duket se kanë gjetur veten në Tiranë.

Rama e ka pyetur agjentinasin se si ndihet në Shqipëri dhe ai i ka thënë se ndihet i sigurtë dhe pse në fillim shumë njerëz e cilësojnë si vend të rrezikshëm por kur vjen këtu është diçka komplet ndryshe.

Gjatë intervistës me zvicerianin ka folur në lidhje me lidhjen që ai ka krijuar me Shqipërinë, ku Musa i ka theksuar se sa më shumë qëndro aq më shumë e ka të vështirë largimin.

Nga ana tjetër kryeministri është shprehur se Shqipëria është një vend që të kthehet në varësi, por sigurisht ka dhe shumë shqiptarë që duan të largohen nga vendi për të parë një jetë ndryshe.

“Shqipëria të kthehet në varësi. Kam parë shumë njerëz, për shembull, të huaj me të cilët kam lidhje për hir të punës, ambasadorë, të cilët, ndoshta, kur kanë ardhur, nuk kanë qenë entuziastë, për ta thënë butë, por nuk kam parë asnjë të lumturohet kur largohet nga vendi. Sigurisht, janë shqiptarët që ende duan të largohen, të provojnë eksperienca të reja, por është e kuptueshme, është shumë e kuptueshme. Ky është një moment në histori, kur ka një mundësi që ne nuk e patëm për shumë vjet, por, në të njëjtën kohë, po dëgjoja Uardën dhe dëgjoj me kujdes njerëzit që kthehen. Më kujtohet edhe vetja, se edhe unë kam qenë emigrant dhe, e di, vjen një moment kur ke nevojë për këtë, ke nevojë për këtë atmosferë, ke nevojë për këtë ngrohtësi, madje edhe për mungesën e rregullave rigoroze të qarkullimit rrugor dhe ke nevojë edhe për ekspresin. Ku mund ta pish një ekspres në Berlin, më thuaj? Ku mund ta pish një kafe në Berlin, që të thuash “uau””, ka thënë ai.