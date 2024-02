Samiti Botëror i Qeverisjes, Rama: Dolëm nga terri, ishim Koreja e Veriut të Evropës

Kryeministri Edi Rama dhe ish-kryeministri anglez, Toiny Blair, pjesë e panelit të Samitit Botëror të Qeverisjes në Dubai.

Rama: Doja që kjo të ishte e qartë sepse kështu të gjithë do të kuptoni që nuk do të isha më i privilegjuar se kaq se sa të kem dikë, do t’i them që unë nuk do të jem as kryeministër as do të isha asnjë njeri i angazhuar në politikë përpara tij, nëse s’do të ishte për të, ishte modeli im për të hyrë në politikë dhe për PS, mund të jetë një rrugë e tretë për të majtën. Dolëm nga një terr shumë i gjatë, ishim Koreja e Veriut të Evropës, të izoluar, ishim të vetmuar në një varfëri që sot më duket e pamundur nga një izolim i jashtëzakonshëm, ajo çfarë mësuam me mundim është që sistemin mund ta ndryshosh brenda ditëve por institucionet nuk i ndërton dot as për vite të tëra.

Blair: Edhe AI është një revolucion më vete, të ndërtoni një infrastrukturë digjitale, na thoni disa prej elementëve.

Rama: SPAK gjithsecili mund të ketë dëgjuar këto 30 vite një vend që vuan nga të gjitha gjërat e këqija, një pjesë e madhe ka qenë e vërtetë të mbështetesh nuk është mjaftueshëm, sepse siç është thënia nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemin, por sistemi korrupton njerëzit.

Sjellim në kujtesë që ish-kryeministri i Britanisë së Madhe, Tony Blair është angazhuar për t’i ofruar këshillim qeverisë shqiptare përmes institutit të drejtuar prej tij “Tony Blair Institute for Global Change”.