Edi Rama nxjerr PAMJET e rrafshimit së resortit në Kepin e Rodonit: Kishte ca zëra që thonin "po pse Thethi e jo Jugu"
Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamjet e shpërthimit të kontrolluar me eksploziv në zonën e Kepit të Rodonit, ku u rrafshua resorti në pronësi të ish-kreut të Inspektoriatit të Mbrojtjtes së Territorit në Durrës, Ardian Halili.
"Ca zëra në nisje të kësaj kthese të re thoshin “po pse Thethi e jo Jugu, po pse ashtu e jo kështu”, ndërkohë puna për mbrojtjen e vendit nga abuzuesit vazhdon në Veri, Jug dhe Shqipërinë e Mesme", shkruan Edi Rama.
Resorti përfshinte shtëpi banimi, pishina, dhe struktura të tjera shërbimi. Bëhej fjalët për një sipërfaqe toke prej 5,600 metrash katrorë ku ishin ndërtuar 11 godina tip garsioniere, një godinë dykatëshe dhe një fushë mini futbolli.
Pronari, ish-kreu i IMT-së në Durrës, Ardian Halili u arrestua tre ditë më parë dhe akuzohet për ndërtimin pa leje të resortit luksoz në zonën e Kepit të Rodonit. Halili e kishte nisur ndërtimin e këtij resorti nga viti 2018, periudhë kjo kur ai ka mbajtur dhe postin e drejtuesit të IMT-së.
"Konkretisht në Durrës është vendosur rendi ligjor mbi një territor të marrë peng nga një abuzues, i cili është ndaluar nga Policia e Shtetit e i është dorëzuar drejtësisë edhe si ish-drejtues i inspektorëve të Durrësit", përmbyll Edi Rama.