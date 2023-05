“Edhe Enver Hoxha nuk ishte ‘non grata’ nga SHBA”, Veliaj: Ata i duan Bashkitë për t’i shpallur luftë qeverisë

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj se teksa kundërshtarët politikë i duan Bashkitë për të bërë luftë me qeverinë, Partia Socialiste i do Bashkitë për të bashkëpunuar sa më shumë me qeverinë dhe për të bërë punë të mira që e çojnë vendin vetëm përpara. Komentet Veliaj i bëri gjatë takimit me fermerët në Kavajë, ku tha se bashkive u duhet një qeveri e fortë që t’i ndihmojë edhe në të ardhmen.

“Sot jemi në një situatë ku Frida [Krifca] po fliste për sa më shumë punë mund të bëjmë përpara. Ndërkohë, pala tjetër thotë sa më shumë bllokime do kemi. Ne duam që të na dyfishohen investimet e qeverisë. Ne jemi 2 herë mirënjohës për dyfishimin që kishim, por duam nga Frida edhe 2 herë më shumë. Ndaj, ne nuk kemi luftë me qeverinë, ne e kemi bashkëpunim me qeverinë dhe ndaj duam që të shkojmë vetëm përpara. Ne nuk duam që të jemi njerëz që mbushin autobusët për protesta, ne nuk kemi sherr me qeverinë. Për mua është një kënaqësi e jashtëzakonshme që Redi dhe Edi, kur marrin në telefon Fridën, Frida iu kap telefonin dhe iu investon projektet për kanalet, për ujitjen, për vaditjen, për subvencionimin, për ato që janë agroturizma, për ata që financojnë rrënjët, për ata që financojnë produktin. Kjo më intereson, nuk na intereson dikush që ministrja jo vetëm nuk e njeh, por ai ka qëllim që të rrëzojë qeverinë. Ne na duhet një qeveri e fortë që të na ndihmojë 2 herë më shumë seç na ka ndihmuar sot. Kjo është diferenca”, tha Veliaj.

Për koalicionin “Bashkë Fitojmë”, Veliaj tha se njëri prej drejtuesve është non-grata, ndërsa tjetri ‘fuksi i lagjes’, që kanë vetëm hallet e tyre dhe nuk kanë asnjë interes të çojnë vendin përpara. Ai tha se Berishën e kanë braktisur edhe demokratët, ashtu siç sipas tij bënë në stadium.

“Si do na ndihmojë një që është “non grata”? Kishte thënë diçka të bukur Dritan Shano, ka qenë i djathtë gjithë kohën, por duhet t’ia japim meritën: “Edhe Enver Hoxha s’ishte non grata!”.", tha Veliaj.