E zbulon Kryemadhi, Ilir Meta drejt themelimit të një lëvizje të re politike

Lajmifundit / 30 Mars 2022, 22:18
Politikë

E zbulon Kryemadhi, Ilir Meta drejt themelimit të një lëvizje

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, në një intervistë për A2 CNN,  ka hedhur dritë mbi atë se çfarë pritet të ndodhë me presidentin Ilir Meta.

Ajo ka zbuluar se Presidenti  Meta  me shumë mundësi do të jetë ideator i një lëvizjeje të re politike, duke shtuar se LSI eshte shume e vogel për të.

"LSI është shumë e vogël për Metën, është një kostum që i rri pak ngushtë.

Meta mund të jetë ideatori i një lëvizje të re, e cila rikthen jo vetëm identitetin kombëtar dhe integritetin tonë, por mendoj se do të jetë një iniciativë.

Na pëlqen apo jo, ai është politikani i vetëm që Monika Kryemadhi dhe Basha e përballëm 3 herë me togat e pushkatimit, për gabimet e Bashës dhe keqdashjet e Bashës”, është shprehur ajo.

