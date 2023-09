E shkarkoi nga posti i Ministres së Arsimit/ Evis Kushi falenderon Ramën: Mirënjohje pa fund

Evis Kushi u shkarkua sot në Kuvend nga posti i ministres së Arsimit me 99 vota pro, pas ndryshimeve në qeveri të kryeministrit Edi Rama.

Pas votimit në Parlament, ka ardhur një reagim nga vetë Kushi, e cila ka falenderuar kryeministrin Edi Rama që i dha besim dhe i besoi dejtimin e një ministrie për rreth 3 vite.

Ajo ka shkruar në rrjetet sociale se ka qenë nder i madh të shërbente si ministre e Arsimit dhe Sportit, ndërsa ka shprehur bindje për kryerjen me sukses të kësaj detyre nga pasardhësja e saj, Ogerta Manastirliu.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

"Të shërbeja si Ministre e Arsimit dhe Sportit për vendin tim ka qenë nderi më i madh në jetën time, për të cilin kam punuar çdo ditë me mendje e zemër, me përkushtim dhe përgjegjshmëri të lartë, për ta përmbushur me sukses e për të bërë më të mirën në çdo hap.

Dua të falënderoj thellësisht të gjithë ata që i kisha në krah përgjatë këtij rrugëtimi, mësues, pedagogë e kolegë në ministri, me të cilët kemi kapërcyer shumë sfida të vështira në këto tre vite, veçanërisht pasojat e tërmetit dhe pandemisë, por edhe kemi realizuar shumë reforma transformuese, që do të kenë impakt për shumë kohë në të ardhmen, që nga abetarja e përbashkët unike, përmirësimi i infrastrukturës arsimore, digjitalizimi e deri tek ndërkombëtarizimi i universiteteve.

Shumë faleminderit edhe çdo sportisti që ka ngritur lart flamurin kuqezi, duke na dhuruar krenari dhe emocione të paharruara me medaljet e fituara! Falë punës sonë të përbashkët, sportistët sot vlerësohen me më shumë dinjitet dhe Shqipëria është ngritur në një nivel të ri në arenën ndërkombëtare.

Mirënjohje pa fund për Kryeministrin Edi Rama që më dha besim dhe mbështetje të pakursyer për ta përmbushur me sukses këtë mision të lartë!

Jam e bindur që Ogerta do të vijojë në rrugën e reformave të nisura, për ta ngritur më lart cilësinë e arsimit dhe sportit, drejt standardeve më të mira bashkëkohore, siç e meritojnë fëmijët dhe të rinjtë tanë", ka theksuar Kushi.