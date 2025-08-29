E ngarkuara me punë e SHBA në Tiranë shkon në Kryeministri, takim me Ramën mbi 20 minuta
E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Nancy VanHorn, këtë mëngjes ka zhvilluar një takim në Kryeministri. Diplomatja amerikane qëndroi rreth 20 minuta në godinën e qeverisë, ndërkohë që nuk ka ende një reagim zyrtar mbi arsyet e vizitës apo detaje nga bisedimet e saj.
Kjo është vizita e parë e diplomates amerikanë që prej zgjehdjeve të 11 majit.
Vizita e saj vjen një ditë pasi Komisioni Rregullator shpalli rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve duke certifikuar zgjedhjet 11 majin 2025.
Vizita vjen gjithashtu në një kohë kur Rama pritet që të shpallë kabinetin e ri qeveritar. Kreu i qeverisë ka njoftuar se më 11 shtatori do bëhet prezantimi i kabinetit të ri gjatë Asamblesë së PS.