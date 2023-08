E kritikoi për çështjen Beleri, Rama i shkruan mesazh gazetarit grek të ‘Kathemerinit’

Kryeministri shqiptar Edi Rama ka reaguar në lidhje me një artikull të publikuar nga media greke ‘Kathemerini’ për çështjen Beleri, ku thuhej se kreu i qeverisë shqiptare i kishte premtuar Athinës se ‘çështja Beleri do të zgjidhet’, e se nga ku kritikonte Ramën.

Rama ka bashkëbiseduar me autorin e shkrimit, duke i kërkuar që ai të pyesë edhe për anën e tij për këtë histori. Kreu i qeverisë shqiptare ka kërkuar që edhe ai të ketë të drejtën e replikës në lidhje me artikullin. Në përgjigje të gazetarit grek, ky i fundit i shkruan se është i lumtur që të flasë me të për çështjen ‘Beleri’ e se do të organizojë një intervistë në lidhje me ‘Kathemerinin’ për çështjen Beleri.

‘Që të jem i sinqertë, me një lider si ju, unë jam i tunduar të kërkoj një takim në Facetime dhe do më pëlqente të vendosja një komunikim direkt me ju dhe gjithashtu do t’iu kërkoja një ditë për të qenë plotësisht i përgatitur, por më lejoni fillimisht të flas lidhur me këtë me botuesin dhe të rikthehem tek ju. Duhet ta informoj atë më parë. Po jam dakord. Unë do t’iu dërgoj ju intervistën e zbardhur që ju të aprovoni fjalët tuaja dhe sigurisht, kur ta kemi të aprovuar prej jush zbardhjen, ne mund të informojmë lexuesit edhe për këtë mënyrë speciale tuajën për të na u qasur dhe për të folur me publikun.

Zoti kryeministër, ju jeni një zbulim i vërtetë për mua. Faleminderit! Ky mesazh është më shumë sesa i mjaftueshëm për ta konfirmuar procesin. Tani me siguri ne mund ta realizojmë një intervistë dhe është vërtet një nder për ne që ju na u qasët për ta diskutuar këtë çështje gjerësisht.’- shprehet gazetari grek.