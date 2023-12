“E gjetëm Shkodrën për ibret”/ Rama: Do të ketë një investim prej 20 milionë eurosh

Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se Shkodra nuk është njësoj pas zgjedhjeve pasi u mor në dorë nga Partia Socialiste.

Gjatë takimit Rama nënvizoi se gjatë administrimit nga Partia Socialiste, Shkodra ka patur një përmirësim në infrastrukturë, në ndriçim dhe në mirëmbajtjen e qytetit.

Numri një i qeverisë, thekson faktin se e gjetën Shkodrën me pluhur dhe shëmti dhe tashmë prej 4 mujash po i ofrohen rreth 20 milionë euro investim.

“Me përkushtim dhe vëmendje është arritur që Shkodra të ketë një situatë krejt tjetër të ndriçimit publik. Ishte një situatë e vështrië dhe ajo . Kishte të bënte me kujdesin dhe mirëmbajtjen se me ndonjë investim të posaçëm. Duket qartë, që edhe puna e nisur me mbështetjen e qeverisë përmes fondit të Zhvillimit për përmirësimin e infrastrukturës për shtresa të reja rrugore që ishin për ibret. Do të vazhdojë, janë 11 km rrugë brenda qytetit të rëndësishme që do ribëhen plotësisht. Kjo është buka e përditshme e punës së një bashkie, i sjell si shembull për të evidentuar faktin se mesa pak dhe sa pak ky qytet ka vuajtur për vite të tëra dhe ka mbajt mbi supe pluhur dhe shëmti. Nga ana tjetër nuk është dhe aq pak sepse në themel ka të bëjë me vendimarrjen e qytetarëve dhe vullnetin qytetar. Shkodra mes këtyre dy epokave në një periudhë kohe, për disa muajsh ofron dy pasqyra shumë domethënëse për ata që thonë se vota nuk rëndësi se janë njësoj. Shkodra nuk është njësoj si pas zgjedhjeve. Do të investohen rreth 20 milionë euro”, tha Rama.