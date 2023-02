E FUNDIT/ “Shqipërisë do i dalim zot”/ Nis protesta e opozitës, qytetarët mblidhen para Kryeministrisë

Mbahet sot protesta e opozitës. Qytetarët janë mbledhur nga të gjitha pikat kryesore dhe i janë afruar Bulevardit, teksa policia është bërë gardh para Kryeministrisë.

Partia Demokratike, e mbështetur nga aleati i saj Partia e Lirisë ka thirrur shqiptarët sot në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’ në orën 12:00 për të protestuar kundër qeverisë ‘Rama’. Ishte kryetari i PD-së, Sali Berisha ai që e njoftoi mbajtjen e kësaj proteste, ndërsa data u vendos pas konsultimit të tij me grupin parlamentar, ndërkohë që u përkrah dhe nga aleatët e tij.

Berisha tha se kjo do të jetë një protestë kundër Ramës, duke e cilësuar një revolucion demokratik që do të çojë sipas tij drejt dorëheqjes së kryeministrit.

Protesta e opozitës, njoftimi i ambasadës së SHBA për qytetarët amerikanë: Shmangni tubimet e mëdha! Monitoroni mediat dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve

Ora 11:28- Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë iu bën thirrje shtetasve amerikanë të qëndrojnë larg protestës që pritet të mbahet nga opozita e bashkuar.

Në njoftimin e saj rutinë ambasada iu jep informacion shtetasve të saj se ku do të mbahet protesta duke i paralajmëruar se situata mund të ndryshojnë shpejt dhe në mënyrë të paparashikueshme.

“Një protestë është planifikuar të zhvillohet në Bulevardin Dëshmorët e Kombit, përballë Kryeministrisë. Kjo protestë ka potencialin të përhapet në rrugët përreth duke shkaktuar bllokime të trafikut, devijime dhe mbyllje të rrugëve”, njofton ambasada e SHBA.

“Qytetarët amerikanë këshillohen të shmangin tubimet e mëdha. Ndërsa shumë ngjarje të mëdha zhvillohen në mënyrë paqësore, disa situata mund të ndryshojnë shpejt dhe në mënyrë të paparashikueshme. Monitoroni mediat lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale të zbatimit të ligjit për informacionin më të fundit”, njofton ambasada.

Ora 11:25- Arjan Hoxha, kandidat i PD për bashkinë e Kamzës pohoi pak para protestës se kjo qeveri i ka orët e numëruara.

Ai pohoi për News24 se Rama është demon i këtij pushteti.

“Kamza dhe Paskuqani të gjithë në protestë. Rama është demon i pushtetit. Kjo qeveri i ka orët e numëruara. Rakip Suli dhe ky po ashtu. Qytetarët do i japin përgjigjen e merituar kësaj qeverie.”, tha ai për gazetarin Mario Merhori.

“Vendi ka qenë kantier pune, sot është bërë azil pleqsh”, qytetarët: Në protestë jo për opozitën, por se Shqipëria po vidhet, Rama të japë dorëheqjen, ndryshe…

Ora 11:-3- Qytetarë të shumtë i janë përgjigjur sot thirrjes së opozitës për të protestuar.

Në sheshin “Skënderbej” janë mbledhur qytetarët nga Tirana dhe Veriu, teksa shumë prej tyre tregojnë për gazetarin Mario Merhori arsyet përse kanë dalë sot në protestë.

Njëri prej tyre tha se vendi ka qenë kantier pune dhe sot është azil pleqsh. Ata kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

“Kemi ardhur nga Sukthi për protestën. Vendin e ka mbuluar korrupsioni, krimi , papunësia. Të rinjtë po largohen. Pa të rinjtë nuk ka jetë, janë oksigjeni i një vendi. Prandaj kam ardhur të protestoj për të gjitha. Vendi ka qenë kantier pune, sot është bërë azil pleqsh”, tha një qytetar.

“Kemi ardhur në protestë jo se na thirri opozita, por se Shqipëria po vidhet. Po shkojnë të gjitha lekët te kriminelët, të rusët, te serbët, jo te populli shqiptar. Ndaj i bëj thirrje popullit shqiptar të dalë të protestojë, jo për partitë, por se po na merr lekët tona. Të protestojmë jo një ditë. T’i japim tre ditë afat kryeministrit, të japë dorëheqjen nëse nuk e jep ta gjejmë në vrimë të miut. Gjykata t’i japë vulën PD-së. SPAK të deklarojë se kush është fajtori në çështjen e atij amerikanit me Edi Ramën. Fëmijët na i morën, na i çuan nëpër botë, të na i shfrytëzojë bota. Ne kemi ngelur pleq e plaka këtu”, u shpreh një tjetër.

Qytetarët me flamuj kuq e zi dhe të SHBA, çfarë po ndodh para selisë së PD. Berisha pritet…

Ora 10:45- Pak na ndan nga protesta e opozitës sot në bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’.

Gazetari Osman Stafa raportoi në një lidhje live për News24 se kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ndodhet aktualisht në selinë blu, ndërsa ka shkuar në zyrën e tij rreth orës 10:00 dhe pritet që të dalë prej aty rreth orës 12.

Ndërkohë, para selisë së PD-së janë mbledhur simpatizantë demokratë, ndërsa dëgjohen herë pas here teksa lëshojnë thirrje kundër kryeministrit Rama. Siç shihet nga pamjet, simpatizantët mbajnë në duar flamuj të SHBA-ve, ato kuq e zi dhe ato të PD-së.

Aksioni opozitar për këtë protestë erdhi pas zhvillimeve të fundit politike në vend dhe botë, sa i takon çështjes McGonigal dhe lidhjeve të tij me kryeministrin Rama. Javët e fundit debatet në Kuvend kanë qenë të ashpra, gjë që ka sjell dhe përjashtimin e 11 deputetëve të PD nga seancat plenare.

Nga ato çka u transmetuan dje, mësohet se në protestë do të ketë fjalime nga figura politike të opozitës, ashtu si për çdo herë, por edhe mesazhe nga pjesëmarrësit dhe simpatizantët e tyre. Një tjetër të veçantë që prite të ketë kjo protestë është fakti se grupi i Alibeajt do t’i bashkohen kolegëve të tyre. Ky fakt u konfirmua nga deputeti Gazment Bardhi gjatë një bisede televizive.

Dje në një konferencë për mediat Berisha iu bëri thirrje policisë dhe SHISH që të kenë kujdes qytetarët, pasi nëse dikush prej tyre do të lëndohet, do të quhet i persekutuar politik, ndërsa shtoi se persekutorët do përgjigjen edhe pas 30 vitesh.

“Paralajmëroj policinë që të mbajë qëndrimin korret. Çdo protestues i lënduar do konsiderohet i persekutuar politik. Persekutori do përgjigjet dhe pas 30 vitesh.”, tha ai.

Sakaq protesta e opozitës, mesloganin “Shqipërisë i dalim Zot” ka vënë në lëvizje policinë, e cila më herët njoftoi se mbi 1100 forca të policisë, duke nisur nga ato të rendit, FNSH dhe Garda e Republikës, do të jenë në terren për mbarëvajtjen e protestës.