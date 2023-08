E FUNDIT/ Ndërron jetë demokrati dhe pedagogu i njohur, Sali Berisha ndan lajmin e trishtë

Lajmi i hidhur për vdekjen e piktorit dhe mësuesit Myrteza Ulqinaku është shpërndarë sot nga Sali Berisha.

Në Facebook, Berisha shkruan: “Të dashur miq, këto dite mbylli sytë përgjithmonë Myrteza Ulqinaku, piktori i mirënjohur, mësuesi dhe pedagogu i përkushtuar, qytetari dhe prindi shembullor, demokrati i vendosur dhe një mik i dashur dhe i respektuar nga të gjithë ata që patën fatin të gëzojnë miqësinë e tij.

Postimi i Berishës

Nderim per Myrteza Ulqinakun!

Te dashur miq, keto dite mbylli syte pergjithmone Myrteza Ulqinaku, piktori i mirenjohur, mesuesi dhe pedagogu i perkushtuar, qytetari dhe prindi shembullor, demokrati i vendosur dhe nje mik i dashur dhe i respektuar nga te gjithe ata qe paten fatin te gezojne miqesine e tij.

Myrteza Ulqinaku nuk eshte me midis nesh por ai jeton dhe do jetoje gjithmone ne krijimet e tij te shumta dhe te arrira artistike, shperthime te shpirtit te tij te lire, ne memorien e nxenesve dhe studenteve te artit dhe piktures, te qindra e qindra demokrateve me te cilet ai u bashkua qe ne fillim dhe qendroi me ta i palekundur edhe ne dite te veshtira.

Duke shprehur mirenjohjen dhe nderimin tim me te thelle per vepren, kontributin e tij te çmuar, une i shpreh ngushellimet e mia me te ndjera familje se tij te nderuar, ndaj me ta, te afermit dhe miqte e Myrteza Ulqinakut pikellimin e thelle per mungesen e tij dhe i lutem Zotit qe shpirti i mire Myrteza Ulqinaku te gjeje paqen e merituar! Amin! sb