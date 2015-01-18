Laboratori i kokainës, Krimet e Rënda japin masën e arrestit për 4 të arrestuarit e fundit
Gjykata e krimeve të Rënda ka filluar seancën gjatë të cilës jep masën e arrestit për katër prej nëntë të arrestuarve në kuadër të operacionit të koduar “Xibraku” ku u zbulua një laborator droge në afërsi të Elbasanit.Një ditë më parë u dha masa e sigurisë për pesë të arrestuarit e tjerë mes të cilëve nipi i ish diktatorit Enver Hoxha dhe dy shtetasit kolumbianë të cilët kishin ardhur në Shqipëri për të shërbyer si punëtorë në përpunimin e kokainës.