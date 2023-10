E akuzoi për përfshirje në një atentat/ Përgjigja e Pjerin Ndreut për Sali Berishës

Kreybashkiaku i Lezhës, Pjerin Ndreu ka reaguar pasi Sali Berisha shfaqi një video në rrjetet sociale ku shpjegonte lidhjen e Ndreut me një atentat për vrasje kundër Salvador Kacaj ditën e zgjedhjeve.

Ai tha se është i neveritur nga e gjithë kjo farsë turpi dhe qesharake.

Postimi i plotë:

Edhe njehere mbi nje histori bajate qe riciklohet ne lidhje me gjoja nje atentat qe e paskemi organizuar ne politikisht

E para, ai person nuk perfaqeson asgje ne peshen politike, aq sa nuk ka fitu dot as ne partine e Shengjinit ku ka qene kryetar komune me mbeshtetjen e PS! Dmth ne nuk e kemi konsideruar si faktor asnje cast!

E dyta, Salvadori e ka deshiruar me shume se une e cdo socialist tjeter humbjen e doktorit! Ajo qe kemi thene ne eshte 0 ne raport me cfare vreri ka vjelle tavolinave Salvadori per Pashkun!

E treta, ne nuk mbajme pergjegjesi per ndonje incident personal, ne oren 6 30 kur historia e votimeve ishte ne fund! Te “vrasesh” Salvadorin ne mbyllje te kutive, eshte kulmi i fantazise idiote qe duhet te degjojme ne per te tille matrapaze politike!

E fundit, e neveris gjithe kete farse turpi dhe qesharake te stisur dhe veshur politikisht PS, kur nuk ka asnje arsye, motiv e as logjike! Pse te mos mendoj se eshte sajese e Salvadorit atehere?! Sepse nuk me lidhet “deshira”e Salvadorit per te fituar doktori me “friken” tone se na beka dam te madh ky mashtruesi i njohur publikisht?!