“Dy pengjet e Ramës kanë bllokuar procesin”, Berisha: Në zgjedhjen e kryetarit do zbatohet statuti i PD-së

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi se statuti është ai që do të ndiqet për zgjedhjen e kreut të PD-së. Në një bashkëbisedim me qytetarët në ‘Facebook’, duke iu përgjigjur pyetjeve të tyre, Berisha nënvizoi rëndësinë e statutit. Sipas tij, analiza e zgjedhjeve do të bëhet në bazë të këtij statuti, përmes proceseve demokratike të partisë.

“Problemet madhore të PD u bë nga shkelmimi i statutit. Kryetari i ri i PD do të zgjidhet përmes statutit Jam i betuar dhe i vendosur të zbatoj statutin, i cili në të gjitha momentet kyçe jap pushtetin anëtarëve të PD-së. Kur them kryetar i PD-së humbet zgjedhjet lokale, dhe unë e quaj humbje, ndonëse zgjedhjet janë këto që janë. Analiza e zgjedhjeve do të behën në përputhjeje me statutin e PD-së. Paralel me ridimensionimin e lirisë dhe zbatimit të ligjit, Rama ka stisur një proces me dy pengjet e tij. Unë mund të them që pengun nuk ka forcë që e çliron nga pengmarrësi përveç se vullnetit të tij.”, u shpreh Berisha.