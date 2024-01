Dy orë pyetje nga hetuesit, Berisha del nga SPAK

Pas gati dy orësh marrjesh në pyetje, ish-kryeministri Sali Berisha ka dalë nga SPAK, ku u paraqit për herë të parë për çështjen “Partizani”

"Gjeta një grup të terrorizuar. Unë në emër tuaj dhe të PD u deklarova sa vijon, pasi i pyeta pse jetoni në terror, të hysh aty hyn si në një … s’mund të imagjinoni masat e sigurisë. Pasi iu deklarova se Berisha është këtu se cdo njeriu që thirret duhet të paraqitet për tu marrë në pyetje dhe kjo ka.

Kam ardh këtu tua them në sy në emër të demokratëve të gjitha ato që prej dy vitesh kam denoncuar qeverinë dhe ju si grup kriminal."

Ish-kryeministri Sali Berisha ka shkuar sot në SPAK, ku është thirru.r për t’u marrë në pyetje në lidhje me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit ‘Partizani’, si person nën hetim. Berisha prej datës 30 dhjetor të vitit të kaluar ndodhet në masën e ‘arrestit shtëpiak’. Në mbështetje të tij kanë shkuar dhe deputetë të opozitës.

Sapo zbriti nga makina, Berisha u prit me ovacione nga deputetë dhe mbështetës të tij, të cilët janë stacionuar para SPAK. Me thirrje “Berisha, Berisha”, mbështetësit e tij e kanë duartrokitur.

Ndërkohë ish-kryeministri, në fjalën e tij para se të futej në godinën e Prokurorisë së Posaçme, deklaroi se beteja me krimin do të vijojë.

“Beteja me botën e krimit vazhdon. Opozita do të fitojë. Jam sot këtu për të përfaqësuar ju, përfaqësuar shqiptarët, përfaqësuar pluralizmin, Partinë Demokratike! Jam këtu për të denoncuar Edi Ramën dhe grupin e organizuar kriminal në këtë ndërtesë, që angazhohet në betejë kundër pluralizmit. Ne do fitojmë, fitore, fitore, fitore!”, u shpreh Berisha.