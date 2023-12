Dy oficerë policie i shkojnë Berishës në shtëpi për t’i komunikuar arrestin, si do veprohet

Dy oficerë të Policisë Gjyqësore kanë mbërritur në banesën e kreut të PD-së Sali Berisha, në rrugën “Mustafa Matohiti“ për t’i komunikuar vendimin e GJKKO-së për arrestimin e tij.

Mesditen e sotme, gjyqtarja e GJKKO-së Irena Gjoka vendosi për Berishën zëvëndësimin e masës së sigurisë nga “detyrim paraqitje” në “arrest në shtëpi” me mbikqyrje policore, ku do t’i ndalohen kontaktet me personat e tjerë, përveç se me familjarët që qëndrojnë në të njëjtën banesë.

Urdhri iu dha më pas Drejtorisë s‰ Krimit Ekonomik në Policisnë e Shtetit, ku dy oficerë kanë shkuar tashmë në banesën e liderti demokrat.

Masa e sigurimit “Arrest shtëpie” për Berishën do të mbikëqyret nga SPAK dhe shërbimet e policisë gjyqësore nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

SPAK për mbikëqyrjen e zbatimit të masës i lë detyrë Policisë, e cila cakton një polic apo dy, të cilët do të shkojnë çdo ditë dhe do të trokasin derën e banesës së Berishës në adresën: Rruga “Mustafa Matohiti“, Ndërtesa 36, Hyrja l, Nd. 036, Njësia Administrative nr. 2, Tiranë dhe do të verifikojnë nëse Berisha është në banesë. Pasi bën verifikimin punonjësi i policisë shënon që Berisha është në banesë ose jo dhe më pas largohet pasi bën kontrollin.

Do të vendoset një orar i caktuar, për të cilin e vendosin vetë ata për të bërë kontrollin e zbatimit të masës çdo ditë dhe nuk do të qëndrojë polici te dera 24 orë.

Në lidhje me privatizimin e ish-kompleksit Partizani, Berisha akuzohet nga SPAK për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të larte shteterore ose te zgjedhurve vendore, kryer në bashkëpunim. Ish-kryeministri i ka konsideruar akuzat ndaj tij dhe dhëndrit të tij Jamarbër Malltezi, si sulm politik, pasi sipas tij, nuk ka asnjë fakt dhe dokument që të ngrihen dyshimet mbi akuzat.

Sipas SPAK-ut, Berisha në kohën kur ka qenë kryeministër ka vendosur në funksion të interesave të dhëndrit të tij bazën ligjore, si edhe ka ushtruar presion mbi vartësit për të nxitur plotësimin sa më të shpejtë të procedurave të kthimit të pronës dhe privatizimit të godinave të degraduara të ish-klubit sportiv “Partizani”. Ndërsa, për Jamarbër Malltezin dhe ndërtuesin Fatmir Bektashi, SPAK-u deklaron se ata kanë përfituar shuma të mëdha financiare nga tjetërsimi i truallit në ndërtime të larta.