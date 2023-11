“Dumani refuzoi ftesën e Ramës”/ Bardhi zbulon si u realizua takimi i kryeministrit me kreun e SPAK

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi ka zbuluar takimin e zhvilluar mes Edi Ramës dhe drejtuesit të SPAK.

Në një intervistë për Syri Tv, Bardhi u shpreh se Rama e ka ftuar Dumanin në takim. Në fillim Dumani ka refuzuar të zhvillojë takimin por më vonë u realizua pasi Rama ka dhënë si arsye për takimin mbështetjen e SPAK me fonde.

“Rreth 1 muaj, apo 1 muaj e gjysëm, Edi Rama e ka thirrur në një takim, drejtuesin e SPAK, Altin Dumani. Kam burim të dorës së parë. Dumani ka refuzuar takimin me kryeministrin. Ka informuar shërbimet partnere që Rama kërkon të takojë drejtuesin e SPAK. Nën këshillimin e shërbimeve partnere, i ka kërkuar motive dhe arsyet zotit Rama, për takimin që kërkonte me zotin Dumani. Dhe pasi i është dhënë një shpjegim, që kryeministri dëshironte të mbështeste me fonde SPAK, ka shkuar atje së bashku me një përfaqësues të shërbimeve inteligjente, sipas informacioneve që kam unë.", tha Bardhi.

Sipas tij i dyshimtë është fakti që takimi u kërkua të zhvillohet në rrugë jo zyrtare.

“Kjo tregon një integritet të caktuar, sepse nuk është e ndaluar që drejtuesi i SPAK, të takojë zyrtarisht kryeministrin e vendit. Por ajo që i kishte tërhequr vëmendje Dumanit, ishte se takimi ishte kërkuar në rrugë jo zyrtare, por në rrugë informale dhe për këtë arsye kishte ndjekur këtë rrugë, që për mua më krijon besimin e një njeriu me integritet. A do jetë edhe kështu në vijim, nuk di të them’, u shpreh Gazment Bardh.