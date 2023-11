“Duhet të ishe në burg”, Berisha shpërthen ndaj Ballës: Je i akuzuar për vrasje, SKAP-I ka zhdukur provat

Është shoqëruar me kaos seanca e sotme parlamentare, ndërsa kreu i Rithemelimit, Sali Berisha nuk ka kursyer akuzat për ministrin e Brendshëm, Taulant Balla. Në mes tensioneve në Kuvend, ku deputetët e opozitës bënë “mal” karriget e tyre para foltores, Berisha akuzoi Ballën për vrasje. Në akuzën e tij, Berisha u shpreh se Balla është shërbëtor i bandave kriminale dhe bandidëve si Bajrat dhe Rrajat. Më tej, Berisha u shpreh se ministri Balla ka udhëtuar me biznesmenin e dosjes Metamorforza, Pëllumb Gjoka si dhe të inkriminuar të tjerë.



“Të dashur qytetarë, e shihni atë kriminelin aty, ai është më kriminel se banditët e Elbasanit, se banditët e Bajrëve, se Rrajat, se gjithë të tjerët. Se ai është shërbëtor i shpifur i tyre. Është një fundërrinë njerëzore, që nuk njeh asnjë lloj kufiri dhe morali. Ai që mban sot mandatin e ministrit të Brendshëm, është një njeri që duhet të jetë prej vitesh në burg. Ai është i akuzuar për vrasje dhe mercenarët e tij që ka sjellë në SKAP i kanë vjedhur shiritat. Ai është i akuzuar për shoqërim- me fakte- në 54 raste në udhëtimet e tij jashtë shtetit, të Edmond Begos, ish-zëvendësit të Aldo Bares, të dënuar në Itali me 15 vite burg. Ai është i akuzuar, i faktuar, për udhëtimet e tij me Kolombo Gjokën, famozin e Metamorfozës. Ai është i akuzuar se ka liruar kriminelë nga komisariatet e policisë. Kur të flas, unë pusho ti. Pusho të thashë! Pra, ky është Taulant Begoja, i cili shkarkon oficerë policie se kishin IMSI Catcher epo Encrochat. Ky është hajduti, ky është krimineli që vodhi të dhënat e TIMS-it. Prandaj nuk lejohet komisioni hetimor parlamentar për TIMS-in. Por ne këtu jemi. I bindur të jesh ti se vrimë miu nuk do gjesh, komisioni do ndërtohet. “-, u shpreh Berisha.