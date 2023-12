“Duan të më burgosin”/ Ish-kryeministri: Unë jam Sali Berisha nuk mposhtem kurrë

Ish-kryeministri Sali Berisha ka folur lidhru me akuzat e bëra nga SPAK ndaj tij si dhe për shpqlljen e tij non grata.

Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e këshillit Kombëtar të PD-së ai tha së është nën hetim por asnjëherë nuk janë gjetur prova ndaj tij.

Ish kryeministri tha se para se ta akuzojnë ata që flasin duhet të fusin duart në xhepat e tyre.

“Unë jam Sali Berisha me fuqinë e të vërtetës nuk mposhtem kurrë”, tha ai.

“McGonigal korruptohet nga Rama dhe shpalll Berishën Non grata pa asnjë fakt. PD-së I vidhet vula ndërsa demokratët kanë zgjedhur Sali berishën si Lider të PD-së. Tani duan të burgosin Sali berishën por për këtë nuk kanë asnjë fakt e provë dhe kurr nuk do të kenë. Në fakt unë jam në hetim dhe asnjëherë nuk kanë gjetur asnjë provë kundër meje. Me akuzën “partizani” dëshmojnë dështimin e tyre total.

Akuzuan pa asnjë provë Sali Berishën. Para se të përsërisni akuzat ndaj Berishës kontrolloni xhepat tuaj. Unë jam Sali Berisha me fuqinë e të vërtetës nuk mposhtem kurrë. Ngaqë nuk kanë prova arrstimi mund të realizohej nga një zinxhir shkeljesh ligjore, nga institucione që treguan se janë të gatshëm të shkelin çdo normë e ligj.”, tha Berisha.