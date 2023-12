Dosja McGonigal/ Berisha: SPAK i kapur nga agjenti i FBI-së! Dumani duhet të thërrasë Ramën

Ish-kryeministri, Sali Berisha ka deklaruar se dosja “McGonigal” nuk do të hetohet nga SPAK, pasi sipas tij vetë Prokuroria e Posaçme është e kapur nga agjenti i FBI-së.

Berisha u shpreh se Gazment Bardhi ka dorëzuar një dosje, por thekson se do të ketë fatin e çështjeve të tjera të mbetura në sirtar.

Lideri demokrat tha se që kreu i SPAK të hetojë çështjen e McGonigal duhet që fillimisht të thërrasë Ramën dhe ta pyesë për rolin e tij.

“Vetë Skapi është i kapur nga McGonigal. McGonigal ka disa aspekte. Po marrim aspektin e parë. Tradhti e lartë ndaj SHBA si i rekrutuar nga shërbimet ruse. Nuk faktohet, siç thonë deri më tani, por edhe për mua, edhe po të faktohej, nuk është kjo më e rënda. Është një akt tradhtie, në botën e spiunazhit nuk është gjë e jashtëzakonshme.

Por McGonigal, aspektin më të zi nuk e ka se është marrë me dosjen e Sali Berishës. Jo! Është ideologjikisht i motivuar kundër parimeve të Berishës dhe e lufton. Ajo që është më e zeza, më kriminalja, më e turpshmja është sistemi i gjobave që vuri me Edi Ramën, Dorian Duçkën, Agron Nezën dhe ka mundësi dhe skapistë.

Ajo është e paimagjinueshme. Ajo tejkalon çdo lloj standardi. Njeriu mund të vendosë t’i shërbejë një vendi tjetër, por njeriu të vijë dhe të vendosë gjoba, të marrë miq të ngushtë të Edi Ramës, t’i çojë në avion dhe t’i gjobisë me 5 milionë euro, bashkë me dëshmitarë të rremë, për të vërtetuar se është komplot puçist nga Presidenti i Republikës ndaj teje apo jo. Apo për të marrë miqtë e tjerë të Edi Ramës, për t’i thënë jep kaq se unë do të heq nga lista.

Kjo është më e rënda, por këtë Dumani as nuk mund të imagjinojë, se të hetojë zotëria e tij, duhet të thërrasë Edi Ramën dhe të hetojë jo ç’porosi ke dhënë për Sali Berishën, jo, fare. Por të hetojë se cili është roli yt në sistemin më të paimagjinueshëm që vendosi, sistemin e gjobëvënies ndaj biznesit shqiptar.

Mendon se vërtet mund të ketë hetim? Mos e pyet, asnjë hetim nuk do ketë.Është e vërtetë se Gazment Bardhi ka dorëzuar një dosje para dy muajsh, por është e vërtetë se ajo dosje do ketë fatin e të gjitha të tjerave“, tha Sali Berisha