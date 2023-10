Dosja “Gërdeci”/ GJKKO rrëzoi kërkesën e Fatmir Mediut, reagon avokati i ish-ministrit

GJKKO ka pranuar kërkesën e SPAK për të thirrur 71 dëshmitarët, përfshi Shkëlzen Berishën dhe Aldo Bumçin në lidhje me tragjedinë e Gërdecit.

Ndërkohë që pas marrjes së këtij vendimi, avokati i Fatmir Mediut, Ardian Visha theksoi në një dalje për mediat pas seancës se gjykata ka vepruar me standarde të dyfishta duke mos pranuar kërkesën për të thirrur dëshmitarët e propozuar prej tyre. Sipas Vishës ky është një i padrejtë dhe i marrë qorrazi dhe i padrejtë nga gjykata.

“Lidhur me dëshmitarët dhe provat e kërkuara prej nesh, gjykata vendosi që do të vendosë. Ky është një standard i dyfishtë. Miratues qorrazi sa përkon prokuroria dhe hezitues për të miratuar dhe për të mos proviuar atë që kërkojmë neve. Kjo është e padrejtë. Në listën e dëshmitarëve tanë kemi një arsye madhore për të cilën i kemi thirrur këta dëshmitarë dhe mbi këtë bazë duhet të jepet e drejta për t’i thirrur të gjithë dhe jo me përjashtime. Mbi aktet që gjykata vendosi të vendosë do të duhet të kishte marrë këtë vendim sot”, theksoi Visha.