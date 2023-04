Dorëzuan jashtë afatit formularin e vetëdeklarimit, humbin shansin për të hyrë në Kuvend kandidati i PS dhe PD-së

Kandidati i PS në qarkun Shkodër Ilir Beqaj nuk do të jenë pjesë e Kuvendit si shkak i dorëzimit të formularit të vetëdeklarimit të pasurisë jashtë afateve. E njëjtja gjë u vendos edhe për Bardh Spahia për të njëjtën arsye.

" Gjithashtu, u vlerësua raportimi i veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 31 mars – 6 prill 2023. Gjatë kësaj periudhe janë raportuar 262 aktivitete nga 67 institucione. Nga verifikimi paraprak rezulton se, nga këto, 11 aktivitete të zhvilluara nga 8 institucione, janë raportuar në tejkalim të afatit ligjor. Nga këto veprimtari, të raportuara jashtë afatit ligjor/me pjesëmarrje personash politikë është ndaluar 1 veprimtari e planifikuar për t’u zhvilluar nga Bashkia Korçë. Në përfundim të shqyrtimit administratriv, Komisioneri do të dalë me vendimmarrje.

U shpall moszgjedhshmëria e kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Shkodër, z. Ilir Hamit Beqaj, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë, pas nuk dorëzoi Brenda afateve ligjore formularin e vetëdeklarimit. Edhe për kandidatin e radhës në listën shumemërore të Koalicionit Partia Demokratike - Aleanca për Ndryshim, Qarku Shkodër, z. Bardh Ali Spahia, u shpall pazgjedhshmëria për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë, pasi z. Spahia ka zgjedhur të mbajë mandatin e kryetarit të Bashkisë Shkodër dhe të kandidojë në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023. Në këtë seancë u shqyrtua rezultati i verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Gentjan Muça, kandidat për deputet i listës shumemërore të Koalicionit Partia Demokratike - Aleanca për Ndryshim, Qarku Tiranë dhe shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Elsa Voka, kandidat për deputet i listës shumemërore të Koalicionit Aleanca Bashkimi Popullor - Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët, Qarku Berat”. Komisioneri konstatoi se z. Gentjan Muça nuk përfshihet në kushtet e ndalimit, si edhe deklaroi të përfunduar procedurën administrative, pa vendim përfundimtar për zj. Elsa Voka. U shty për në seancën e radhës vendimmarrja për projekvendimet: 1. “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së QV nr. 1796, QV nr. 1796/01, QV nr. 1796/02, Bashkia Tiranë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”. 2. “Për caktimin e kohës së transmetimit në radiotelevizionin publik të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.", thuhet në njoftim.