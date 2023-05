"Do t'u bëjmë copë- copë"/ Berisha publikon audion denoncuese dhe nxjerr zbuluar skandalin e vjedhjes së votës (VIDEO)

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar në faqen e tij të ‘Facebook’ një denoncim në lidhje me shantazhet që janë bërë sipas tij në Mat.

Në një reagim, Berisha thekson se banditë të Ballukut kanë kërcënuar një të moshuar, në këmbim të votës.

I moshuari në audo thotë se; Më thanë që; “ose duam votën, ose do të vrasim”.

DENONCIMI:

Votën ose kokën!

Ky është kërcënimi që banditë të Ballukut i bënë 80 vjeçarit Arif Këputa në fshatin Bruç të rrethit Mat!

Dëgjojeni denoncimin e tij tronditës!

Lexoni mesazhin!

Dua te dennoncoj qe punonjësi i OST ne Mat z.Sajmir Hysa sebashku me shtetasin Ferit Neziri kanë kërcenuar nje qytetar ne fshatin Bruç, Nj.As Rukaj Bashkia Mat, pasi kanë kercenuar qytetarin Arif Keputa se nese nuk votojne per Agron Malaj do tju bejme cope cope.

Ju kujtoj se Z.Arif Keputa eshte i moshes 80 vjec bashke me bashkshorten.