"Do t'i bëj leckë para shqiptarëve", Rama për bizneset: Do të vuajnë të zitë e ullirit nëse...

Kryeministri Edi Rama ka folur me një gjuhë të ashpër ndaj bizneseve dhe sipërmarrësve, që sipas tij nuk respektojnë ligjin për t’u dhënë punonjësve pagën minimale prej 40 mijë lekësh.

Gjatë një takim me gratë në Korçë, Rama u dërgoi mesazhin se “do të vuajnë të zitë e ullirit”.

Ai nuk përmendi emra, por tha se nëse kjo situatë nuk do të rregullohet deri pas zgjedhjeve, atëherë do ti shkojë vetë bizneseve te dera e fabrikës dhe sic u shpreh ai do ti bëjë leckë para shqiptarëve.

Edhe pse mesazhi ishte për ato industri me material porositësi, kreu i qeverisë tha se “ky mesazh vlen për të gjithë xhagajdurët që mendojnë se ekonomia shqiptare duhet të ketë forcë konkurruese krahun e lirë të punës”.