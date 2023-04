‘’Do thonë ka probleme me kryetarin’’, nuk pranoi të bëjë foto me të, Rama i ''tërheq veshin’’ Majkos

Kryeministri Edi Rama ka hapur ditën e sotme zyrtarisht fushatën zgjedhore të Partisë Socialiste.

Rama zgjodhi që hapja e fushatës të behëj pa ndonjë organizim të madh dhe duke mbjellë pemë.

Pikërisht në sheshin para godinës së bashkisë Tiranë, Rama me deputetët e tij mbollën 61 pemë, duke simbolizuar bashkitë e vendit.

Megjithatë, një moment që ka tërhequr vëmendje në teksa kryeministri i ka kërkuar Pandeli Majkos të bëjnë një foto së bashku, por ky i fundit nuk ka pranuar.

Në këtë moment, Rama i ka tërhqur vëmendjen duke i thënë se janë live, dhe mund të keqkuptohet sikur ata të dy kanë probleme

“Mos na e prish o Pandi, se do thonë ka probleme me kryetarin. Ja tre brezat, gjyshi, baba dhe vajza”, tha Rama, pasi doli në foto me Majkon dhe Bora Muzhaqin.