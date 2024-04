‘Do punoj për demokratët e thjeshtë’, Shehaj: Partia që unë do drejtoj, do të jetë ajo e anëtarësisë

Kandidati për kreun e Partisë Demokratike, Agron Shehaj shprehet se nëse ai fiton besimin, partia që do të drejtojë ai do të jetë ajo e anëtarësisë.

Përmes një postimi në rrjetin e tij social Facebook, Shehaj shkruan se nësë ai vihet në krye të PD, kandidatët për deputetë do të zgjidhen sipas parimit një anëtar një votë dhe anëtarët do të votojnë për çdo vendim të rëndësishëm të partisë me anë të një platforme online.

Ai shtoi se do punojë për demokratët e thjeshtë. “Bashkë do të fitjmë dhe do të ndryshojmë Shqipërinë.”, shkruan ai.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Lufta” brenda Partisë Demokratike, për karrigen e kreu të partisë vazhdon!

Katër kandidatët, Lulzim Basha, Fatbardh Kadilli, Edith Harxhi dhe Agron Shehaj garojnë për postin drejtues në PD dhe zgjedhjet do të zhvillohen më 13 qershor.