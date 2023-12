“Do ju them këtu të vërtetën”/ Flet Berisha në 33-vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike

Ish-kryeministri Sali Berisha në takimin e organizuar me rastin e 33-vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike kujtoi kohën e formimit të Partisë Demokratike dhe të ndryshimit të sistemit.

Ai tha se nuk e dinin se cili ishte projekti që donin por kishin frymëzim dhe ide.

Ish-kryeministri tregoi se dilnin në shesh si njerëz që nuk kishin jetuar një ditë në liri.

Berisha e krahasoi barrën e drejtuesve aktual të PD-së me atë që kanë pasur demokratët në themelimin e kësaj partie.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Drejtuesit aktual të PD-së kanë një barrë po aq të vështirë sa drejtuesit e saj të themelimit. Do ju them këtu të vërtetën, kur ajo u themelua përveç shqiptarëve që kishin vuajtur dhe që prisnin të shihnin ndryshimet e ndodhura në vendet e tjera pakkush mund të mendonte se këta do të përmbysnin diktaturën kundër së cilës u ngritën. PD ja doli të faktohet të dëshmohet si parti e misioneve të pamundura.

Ajo rrëzoi dhe arkivoi pushtetin 46-vjeçar të Partisë së Punës. Atë ditë që u mblodhëm në shësh përveç frymëzimit dhe idealeve ne nuk kishim projektin e plotë të asaj që dëshironim, sepse ne dilnim si njerëz që nuk kishim jetuar një ditë në liri.

Unë dilja jashtë shteti, qëndroja atje I skllavëruar dhe kthehesha dhe këtu I skllavëruar njëlloj. Por ja dolëm të ndërtojmë rendin që shqiptarët nuk e kishin njohur ndonjëherë në histori.”