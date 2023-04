"Do i marr numër për numër", deputeti i PS-së: Do jem patronazhist i 2 mijë vetëve

Deputeti i Partisë Socialiste, Petro Koçi ka folur këtë të enjte për situatën politike në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit. Ai ka pranuar hapur se do të jetë patronazhisti i 2000 personave.

Deputeti i PS theksoi në një intevistë në “News24” se socialistët kanë një makineri organizative elektorale perfekte, duke iu referuar patronazhistëve dhe aplikacionit “Aktivisti”.

Petro Koçi: Ne ndihemi më të qetë se kurrë në këto zgjedhje, janë si zgjedhjet në 2019, nuk ka kundërshtarë të vërtetë. Do kemi kundërshtarë de-juro por jo de-facto. Janë dy faktorë që ndikojnë në këtë situatë përtej analizave dhe performancës. E para është braktisja që i bëri PD zgjedhjeve të 2019-ës, kjo e kompromenton PD-në. E ka të vështirë të promovojë projekte dhe programe nga hiçi, PS e bazon fushatën në arritjet e viteve të fundit.

Nuk është se trembemi në ndonjë qark, por ka sfida më pikante dhe delikate si në rastin e Shkodrës, ka gjasa të fitojmë por duhet angazhim maksimal që sërish nuk do mjaftojë. Kemi një makineri organizative elektorale perfekte. Kundërshtari kur e sulmon i bën reklamë. Aktivisti dhe patronazhistët le të çohen në SPAK, nëse nuk shkel ligjin nuk kemi pse trembemi.

Patronazhisti merr përsipër skanimin e një pjese të listës zgjedhore për të përcaktuar me kë parti është dikush dhe punon me një pjesë që është e lëkundur për ta bindur drejt PS-së. Unë do jem patronazhisti i 2000 vetëve vetë, do i marr numër për numër në Kombinat.

Raporti i DASH për korrupsionin është realist, kjo çështjes është shqetësim dhe prioritet për qeverinë. Duhet ashpërsuar dhe mbështetur dënimi i çdo rasti korrupsioni në vend. Vendimet që merren në qeverisje kanë dimensionin e drejtësisë dhe të respektit të kritereve morale të fenomeneve.

Vulën e vërtetë e vë drejtësia dhe unë shpresoj se gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Unë jam i pakënaqur dhe mendoj se korrupsioni nuk është vetëm politik, por fenomen kulturor. Për mua duhet të ketë dënim oligarkësh që të ketë ndikim më të madh.