“Çdo ditë pranë njerëzve”/ Basha vijon turin e takimeve në Tiranë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në vijim të turit të tij të takimeve, është ndalur paraditen e sotme në njësinë administrative numër 8 në Tiranë, në lagjen e tij të vjetër.

Postimi

“Çdo ditë pranë njerëzve, për t’i dëgjuar ata nga afër, për ta vënë politikën në shërbim të tyre. Qytetarët, tregtarët, sipërmarrësit në zemër të Tiranës, më thonë atë që çdo shqiptar di dhe ndjen në xhepin e tij, se ekonomia është e kapur nga interesat e një grupi te ngushtë, dhe se ajo fatkeqesisht nuk ju ofron atyre mundësitë që meritojnë.

Ekonomia jonë duhet të hapet dhe të bëhet konkurruese. Në funksion të saj është edhe hapja e garës në sistemin politik përmes propozimeve tona për Reformën Zgjedhore. Një parlament përfaqësues i vullnetit të qytetarëve dhe një qeveri e vogël në shërbim të tyre janë kushte të domosdoshme për të vendosur interesat e qytetarëve në qendër të politikëbërjes, duke u dhënë atyre te gjitha mundësitë për të ndërtuar të ardhmen me të mirë për familjet e tyre.”

Pas kafes se mëngjesit me dashamirës dhe simpatizantë të lagjes, Basha ka zhvilluar biseda të shumta me qytetarë, tregtarë dhe sipërmarrës të kësaj zone, me të cilët ka diskutuar mbi gjendjen ekonomike dhe politike të vendit. Basha është interesuar të dëgjojë prej tyre për hallet dhe problemet me të cilat njerëzit përballen përditë, larg politikës së kotë të zhurmës dhe të përbaltjes, me qëllim që të gjejë format dhe mënyrat për të forcuar rolin e qytetarëve në vendimmarrje dhe për ta vendosur politikën në shërbim të njerëzve.