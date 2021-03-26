Dita e 72 e punimeve, Rama publikon pamjet nga brenda Spitalit Memorial të Fierit
Kryeministri Edi Rama, ka publikuar në rrjete sociale pamje nga kantieri i Spitalit Memorial i Fierit, i cili por merr formë.
Rama rikujton se është dita e 72 e punimeve dhe shfaq më pas, ambientet e brendshme të spitalit, në të cilat, ende disa punëtorë janë duke punuar, ndërsa një pjesë tjetër, shihet e përfunduar.
Kujtojmë se ky spital po ndërtohet me financimin e presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan dhe sipas premtimit të këtij të fundit, spitali do të jetë gati brenda muajit prill.
Postimi i plotë i kryeministrit Edi Rama:
Kantieri i Spitalit Rajonal Memorial FIER
Dita 72 LIVE