LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dita e 72 e punimeve, Rama publikon pamjet nga brenda Spitalit Memorial të Fierit

Lajmifundit / 26 Mars 2021, 22:57
Politikë

Dita e 72 e punimeve, Rama publikon pamjet nga brenda Spitalit Memorial të

Kryeministri Edi Rama, ka publikuar në rrjete sociale pamje nga kantieri i Spitalit Memorial i Fierit, i cili por merr formë.

Rama rikujton se është dita e 72 e punimeve dhe shfaq më pas, ambientet e brendshme të spitalit, në të cilat, ende disa punëtorë janë duke punuar, ndërsa një pjesë tjetër, shihet e përfunduar.

Kujtojmë se ky spital po ndërtohet me financimin e presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan dhe sipas premtimit të këtij të fundit, spitali do të jetë gati brenda muajit prill.

Postimi i plotë i kryeministrit Edi Rama:

Kantieri i Spitalit Rajonal Memorial FIER
Dita 72 LIVE

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion