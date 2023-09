Dikur e akuzonte si vrasës, Bardhi zbulon arsyen pse po bashkëpunon me Berishën

Gazment Bardhi komentoi në “Now me Erla Mëhillin” deklaratat e tij për Sali Berishën kur e ka quajtur “vrasës”. Në debatin në Euronews Albania, atij ju vu në dukje se është e pamoralshme të ulesh në një tryezë me dikë që më herët e ke akuzuar kaq rëndë.

Bardhi argumentoi se nuk mund të vendosë inatet personale mbi interesat e opozitës. Sipas tij çfarë është absurde është sherri brenda PD-së dhe nuk mund të vijojë më tepër në kurriz të qytetarëve.

Sipas tij është më e ndershme të bashkëpunojë me Berishën se të vijojë problemin e brendshëm në PD dhe të mos kryejë funksionin e tij për të cilin paguhet nga taksat e qytetarëve.

“Ajo që unë kam bërë sot është nevoja urgjente që ka Shqipëria për një opozitë funksionale dhe të unifikuar. Nuk i zgjedh unë faktorët opozitar në vend, unë kam për detyrë të jap modelin tim, aktet e mia, sjelljen time. E rëndësishme në këtë moment është do rrimë peng i sherrit brenda Partisë Demokratike apo të bëjmë opozitë me Edi Ramën. Qytetarët nga taksat e tyre mua si deputet i Kuvendit të Shqipërisë më paguajnë të bëj opozitë apo të sherrosem me Sali Berishën. Mos i nxirrni fjalët nga konteksti dhe nga momenti ku janë thënë. Unë nuk kam hyrë në politikë për të nxjerrë inatet e mia. E kam thënë me dhjetëra herë secili nga ne do të duhet të kapërcejë veten për opozitën funksionale.