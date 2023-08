“Digjet jorgani për një plesht”/ Fredi Beleri i përgjigjet Ramës: Lirinë nuk na e keni dhënë ju, e kemi në gjak

Kryebashkiaku i Himarës, Fredi Beleri ka reaguar nga qelia pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama, i cili teksa komentoi protestën që u mbajt për lirimin e tij përmendi shprehjen “Digjet jorgani për një plesht!” .

Fredi Beleri u shpreh se “në cdo rast, para se te arrestohej nje prej te tijve, kryeministri e ka ditur para, dhe e ka shkarkuar apo larguar nga karrigja ngjitur tij, gjithe publiku i di rastet, para se te arrestohen te tijte, merret leje dhe i jepet kohe te beje deklaratat justifikuese paraprakisht, pergjegjesia eshte individuale”.



Ai theksoi se shumë nga të zgjedhurit apo miqtë e kreut të qeverisë sot janë në burg, duke shtuar se “por asnje prej tyre per krime zgjedhore, por per krime qe kane te bejne me shperdorime fondesh publike ne permasa gjigande, qe cuditerisht i benin pa ditur gje Kryeministri, megjithese ka qene ne karriken ngjitur me ta kur hidheshin firmat”.

Kryebashkiaku i Himarës, i cili fitoi nga qelia zgjedhjet, theksoi se është i vetmi që është dënuar për krime zgjedhore në 33 vite.

Beleri komentoi protestën duke shtuar iu drejtua Ramës se “sa per lirine e shprehjes qe himariotet ushtruan dje, nuk na e keni dhene Ju z.Kryeminister, por ka lindur me ne dhe eshte mbrojtur me gjak”.

“Sa per pronat e bregut, nuk fshihesh dot pas gishtit, qe ia drejton gjithkujt, vetem nga vetja nuk e kthen z. Kryeminister, punonjesit e tu ne kadaster i detyrojne pronaret e ligjshem t’u shesin pronat qe t’ua regjistrojne. Te te kujtoj nje shokun tend qe shkarkoi 5-6 shefa kadastre ne Vlore qe te mos i regjistronin pronen te zotit se e kishte piketuar ai per investime strategjike”, shtoi kryebashkiaku i Himarës.