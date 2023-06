Dhuna në mbledhjen e Kryesisë së PD, Berisha akuza Ramës: Skenar i tij

Sali Berisha dënoi “me forcën më të madhe gangsterët që kanë kërcënuar gazetarët, të cilët kanë ndjekur gjithë natën një takim, ku ka patur deputetë dhe deputete”, duke iu referuar mbledhjes së Kryesisë së Partisë Demokratike zyrtare.

“Në vend që të falënderohen për sakrificën e tyre, gazetarët janë përballur me sharje, me kërcënime rrugeçërish, për fajin e vetëm se po bënin me sakrifica të vërteta, detyrën e tyre.

Nuk jam unë që u sugjeroj atyre se cilin lajm duhet të ndjekin apo jo, por ata në asnjë rrethanë nuk mund të fyheshin apo të kërcënoheshin. Ata që mendojnë se do mbyllin problemet duke fyer dhe kërcënuar gazetarët, janë gangsterë, janë rrugeçër, nuk kanë asgjë të përbashkët me individë të civilizuar”, tha Berisha.

“Po kështu, dënoj fyerjet dhe kërcënimet që u janë bërë deputetëve të Kuvendit, akte këto të një politike dhune, të turpshme, që ka në origjinë skenarët e Edi Ramës”, shtoi Berisha.