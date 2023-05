“Deti”/ Xhaçka vizitë në Greqi/ Mediat zbulojnë detajet e takimit, ja çfarë kërkon Nikos Dendias nga Shqiperia

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Olta Xhaçka do të zhvillojë sot një vizitë zyrtare në Athinë, ndërsa pritet të takohet me homologun e saj Nikos Dendias.

Mediat greke shkruajnë se kjo vizitë është ekzistenca e një mundësie reale për nënshkrimin e fletëparaqitjes që do t’i referojë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë përcaktimin e ZEE-së midis Greqisë dhe Shqipërisë.

Gazeta greke shkruan që rezultati i takimit të sotëm do të përcaktojë në masë të konsiderueshme rezultatet që do të ketë vizita e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis në Shqipëri javën e ardhshme, ku ndër të tjera pritet të takohet me homologun e tij Edi Rama në drejtim të zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Mitsotakis dhe Rama janë takuar disa herë, si në margjinat e takimit të NATO-s në qershor 21, por edhe më pas në raste të tjera, ku lideri shqiptar ishte pajtuar me nevojën për të vijuar dialogun për zgjidhjen e çështjes së detit.

Vlen të theksohet se që nga ajo kohë nuk ka vijuar asnjë takim në nivel teknik për të kryer procese në këtë drejtim.

Një çështje qendrore në demarkacion mbetet ndikimi i ishujve Ereikoussa dhe Othon, pasi pala shqiptare nuk pranon fillimin e vijës së mesme dhe ndikimin e plotë të këtyre ishujve.

Greqia, megjithatë, dëshiron të mbyllë zgjidhjen e saj në pritje të zonave detare me të gjitha vendet fqinje (përveç Turqisë), veçanërisht pas marrëveshjes së fundit Turqi-Libi që ringjall diskutimet për raftet kontinentale në rajon.

Greqia dhe Shqipëria kishin rënë dakord tashmë për një zgjidhje të ZEE-së në vitin 2009, por ajo nuk u zbatua kurrë pasi Shqipëria nuk e ratifikoi atë, me Gjykatën Kushtetuese të vendit që e rrëzoi atë. Që atëherë, qeveritë e njëpasnjëshme greke dhe shqiptare janë përpjekur të arrijnë një zgjidhje pozitive të mosmarrëveshjeve, por asnjë zgjidhje nuk është gjetur deri më tani.

Vetë Rama ka qenë më fleksibël në qëndrimin e tij kohët e fundit, pasi Shqipëria kërkon anëtarësimin në BE dhe kërkon një rol më aktiv në planifikimin e NATO-s.

Në të njëjtën kohë, Rama vazhdon të mbajë marrëdhënie të mira me presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan, i cili padyshim nuk dëshiron një zgjidhje tjetër ndërkombëtare të Greqisë. Përveç kësaj, nuk janë të pakta rastet që hija e Turqisë duket ende në marrëdhëniet mes Greqisë dhe Shqipërisë.

Kryeministri i vendit, Edi Rama një ditë më parë u pyet nga mediat nëse gjatë takimit me kryeministrin grek në Tiranë do të diskutonte për çështjen e detit, por shefi i qeverisë tha se ajo është çështje tekniko-juridike dhe nuk ka të bëjë me politikën.