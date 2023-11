Dëshmoi për 2 orë në SPAK për çështjen ÇEZ-DIA, Meta: Nuk kam firmosur në interes të askujt

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta tha se nuk ekziston asnjë akt apo shkresë që ai të ketë nënshkruar në interes të dikujt. Pas daljes nga SPAK, u dëshmoi për rreth 2 orë për çështjen CEZ-DIA, Meta tha se kjo është çështje që diktohet politikisht nga Rama.



““Unë isha si person që ka dijeni për rrethana të caktuara. U pyeta për detaje të ndryshme të cilat nuk kanë asnjë rëndësi dhe nuk kanë asnjë… Asnjë akt, asnjë shkresë, asnjë dokument, asnjë vendim në interes të askujt. Kjo është çështje që është gjykuar dy herë në të kaluarën. Diktohet politikisht nga Edi Rama për të shmangur vëmendjen e tij nga skandalet. Dëshmitë e rreme janë në modë sepse kemi një qeveri që kërkon të shmangë vëmendjen e saj nga skandalet e jashtëzakonshme.



Unë jam këtu në respekt të ligjit, ua thashë, asnjë akt asnjë vendim nga Ilir Meta në interes të askujt. Nuk më habit asnjë keqpërdorim i misioneve të drejtësisë. Unë jam këtu përball jush, të gjitha aktet e mia dhe askush nuk duhet të ketë iluzione. Nuk jam këtu për të dhënë përgjigje për çdo lloj mashtruesi, janë dy gjykime për këtë çështje dhe asgjëkund nuk është përmendur emri im. Do përballemi edhe me ju, edhe me drejtësinë.”-tha Meta.