“Deri tani, vetëm ferra e britma zogjsh”, Rama ironizon opozitën: Minjtë i kapim ne! Pas 2030...

“Unë jam me shprehjen që nuk ka rëndësi ngjyra e maces, por mjafton të kapë mijtë, dhe mijtë i kapim ne, jemi aq të zotët sa kapim jo vetëm mijtë e komshinjve por dhe minjtë tanë”, kështu u shpreh Edi Rama gjatë takimit që pati sot në Gjirokastër me mbështetësit e tij.

Rama sërish e vuri theksin te integrimi në BE duke thënë se askush tjetër veç PS nuk mund ta bëjë, duke thënë se edhe këtë herë shqiptarët duhet që t’i besojnë kësaj force politike, e pas integrimit sipas tij, mund të ketë shpresa që ‘të lulëzojë ndonjë emër tjetër nga partitë kundërshtare’.

“Sot kjo është e vetmja zgjidhje dhe zgjedhje PS! Pasi të hyjmë në BE, pastaj ka kohë, do jetë tharë dhe këneta edhe me ndihmë të zotit do lulëzojë ndonjë gjë dhe në krahët e tjerë se deri tani është vetëm ferra, britma zogjsh kënete. Gjë tjetër nuk shoh, mbase ju shihni, por unë nuk shoh.



Dje pashë një bretkosë të vogël që thoshte ja si do ndryshojë tavolina juaj ndërrojë në 12 maj, ishte një tavolinë bosh që më pas mbushej me ushqim, muhabet bretkose dmth.

Siç tha se shoku ‘Tërmet’, zgjedhja për çdo deputet është e lirë, ama kalon njëherë nga shenja e numrit 5, e më pas zgjedh kandidatë sipas dëshirës”, tha Rama.