"Kriminaliteti jashtë kontrollit"! Deputeti i PD: Makina luksoze qarkullojnë me vërtetime të Kuvendit
Dashnor Sula, Deputeti i Partisë Demokratike, sot në fjalën e tij ka ngritur shqetësimin se kriminaliteti në vend ka dalë jashtë kontrollit dhe policia nuk mund ta parandalojë dot më atë.
Më tej ai rendit rastet e ditëve të fundit, nga kapja e një sasie kokaine në Durrës, te plagosja në Shkodër dhe vrasja e sotme në Tiranë, për të thënë se të gjitha ato ngrenë hije dyshimi për rolin uniformave blu.
Po ashtu Sula ngre edhe një shqetësim tjetër. Sipas tij, në Tiranë dhe qytete të tjera po vihet re se makina të shumta luksoze lëvizin me një vërtetim të Kuvendit të Shqipërisë në xhapin e parë. Këto vërtetime u jepen deputetëve për të pasur lehtësira parkimi kryesisht gjatë seancave plenare apo komisioneve parlamentare, por sicc duket po përdoren nga persona të paautorizuar për t’i përfituar këto lehtësira.