Dënimi i Belerit/ Dule: Kemi të burgosurin e parë politik

Kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule ka folur për dënimin e Fredi Belerit me dy vite burg për blerje votash.

I ftuar në emisionin “A Show”, Dule tha se që nga sot Shqipëria ka të burgosurin e parë politik.

“Sot gjyqi parodi ndaj Fredi Belerit u përmbyll dhe askush nuk ka parë video, askush nuk ka dëgjuar regjistrimet, sepse ato nuk ekzistonin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Çfarë ndodhi.

Në datën 6 maj 2023 u dha urdhri nga Edi Rama që Belerit i duhej ndërprerë rruga drejt bashkisë së Himarës. U mendua se me arrestimin e tij në datën 12 maj, 24 orë para procesit zgjedhor, me panikun e krijuar, arrestimin dhe mbajtjen e kandidatit të opozitës do të mund të arrihej një fitore e lehtë në 14 maj, do të mund ta lironin Belerin.

Por kjo nuk funksionon, Beleri fitoi në mënyrë bindëse bashkinë e Himarës. E nga qelia, Beleri kërkoi nga ata që morën vendimin për ta burgosur, ta justifikonin këtë vendim. Filluan atëherë të montonin një proces.

Siç në mënyrë spektakolare u çmontua në sallën e gjyqit, dëshmoi se procesi ishte montuar keq, amatorizëm dhe me gafa të cilat u ekspozuan në mënyrë bindëse dhe sistematike nga mbrojtja e Belerit.

Që sot kemi të burgosurin e parë politik në Republikën e Shqipërisë’, tha Vangjel Dule