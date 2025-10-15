Demokratët e presin me lule blu dhe ëmbëlsira, Berisha feston 81-vjetorin e lindjes: Sekreti im është vetëm…
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha feston sot 81-vjetorin e lindjes.
Gjatë mbledhjes me grupin e PD, Berisha është surprizuar me lule dhe ëmbëlsira.
Më herët ai ndau foto me bashkëshorten e tij, Liri Berisha, ndërsa shprehet mirënjohës për familjen, bashkëpunëtorët dhe mbështetësit e tij.
Gjatë mbledhjes së demokratëve, Berisha u shpreh se “Sot e kam nisur ditën me një mesazh mirënjohje të pakufishme ndaj jush, ndaj të madhit Zot, familjes, dashamirësve, miqve dhe të gjithë mbështetësve në këto 35 vite.
Nuk kam fjalim, por unë e di se të gjithë ju këtu, këta gazetarë, kameramanë që i kemi të pranishëm dhe të gjithë ata që na ndjekin, e kanë një pyetje.
Cili është sekreti i këtij njeriu?
Po, Belind, pyesin, cili është sekreti?
Se unë sot shkruajta vjeshtë, por mund të shkruaja edhe pranverë aty.
Por e lashë për modesti ta quaj vjeshtën time.
Nuk kam një sekret, është një dhe vetëm një, është puna, puna dhe vetëm puna.
Edhe njëherë mirënjohje”.