Del sondazhi, ja sa mandate deputetësh marrin PS dhe PD nëse votohet këtë javë

Një sondazh i “Sonketa” në bashkëpunim me emisionin “Zonë e Lirë” i zhvilluar javën e fundit, tregon se sa deputetë merr secila parti.

Sondazhi i zhvilluar ne kuader te zgjedhjeve te 11 majit, i ka pyetur personat pjesemarres se per cilen parti do te votonin nese zgjedhjet do te mbaheshin kete jave.

Numrin më të madh të mandateve e merr Partia Socialiste e ndjekur nga Partia Demokratike dhe Partia Social Demokrate.

PS 71-74 mandate

PD 49-55 mandate

PSD 3 mandate

KNSHB (Partia e Lapaj) 1-4 mandate

Lëvizja Bashkë 0-3 mandate

Partia Mundësia 0-3 mandate

Koalicioni Euroatlantik 0-1 mandate