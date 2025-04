Del sondazhi, ja kush zgjidhet kryeministër nëse zgjedhjet mbahen këtë javë

Edi Rama ka mbeshtetjen me te madhe per kryeminister ne nje mandat te ri nese zgjedhjet do te mbaheshin kete jave.

Një sondazh i “Sonketa” në bashkëpunim me emisionin “Zonë e Lirë”, u prezantua duke nxjerre shifrat se kë do të votonin shqiptarët këto ditë për Kryeministër.

Afro 6800 persona kanë votuar online del rezultati i mëposhtëm:

Edi Rama 44%

Sali Berisha 31.6%

Arlind Qori 7%

Adriatik Lapaj 6.8%

Dashamir Shehi 4%

Agron Shehaj 3.5%

Lulzim Basha 2.5%

Tom Doshi 1%

Edmond Stojku 0.3%

Elena Kocaqi 0.2%