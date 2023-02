Del foto e Ilir Metës në tavolinë me Agron Nezën, ish-agjentin e FBI, Duçkën dhe biznesmenin e njohur kinez

Me një foto rrëzohen totalisht të gjitha pretendimet e opozitës, të vetë Ilir Metës që Rama bashkë me këta persona, që vetë Meta darkon këndshëm, ka bërë korrupsion dhe ka thurur intriga për të shkatërruar Partinë Demokratike apo Sali Berishën apo Ilir Metën.

Edhe një herë ashtu siç ndodhi me Sali Berishën, edhe pretendimet e Ilir Metës se nuk e njihte Agron Nezën rrëzohen totalisht. Në foton më poshtë duke darkuar ndër të tjerë janë me rreth të kuq Ilir Meta, me rreth blu Agron Neza, ngjitur me Metën Dorian Duçka dhe në krye të tavolinës Mark Thomas Rossini.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Në takim edhe një personazh tjetër shumë i rëndësishmë që e bën edhe më të komplikuar këtë ‘darkë’ të Metës. Përballë Ilir Metës është një biznesmen shumë i madh kinez me emrin Patrick Ho. Ai në atë kohë ishte përfaqësues i kompanisë CEFC China Energy Company Limited (“CEFC China”), për të cilën punonte Dorian Duçka, djali i hallës i Ilir Metës, të cilin ai e kishte futur në Qeveri edhe me Berishën por edhen në koalicionin me Ramën.

Në këtë kompani kaq të rëndësishme kineze energjie punonte si konsulent Dorian Duçka, të cilin tani Meta e akuzon që pikërisht përmes këtyre lidhjeve me këta persona (që hanë darkë me Metën) ai ka ‘lobuar’ kundër Bashës i nxitur nga Rama.

Mark Rossini është përmendur nga Sali Berisha si një prej personazhe që i kanë bërë më shumë dëm figurës së tij dhe të angazhuar së bashku me McGonigal në ‘veprimtari kriminale’ për llogari të Ramës dhe që sipas tij, kishin qëllim të asgjësonin opozitën. Po tani që aleati i tij, Ilir Meta ka njohje me Rossinin? Çdo të thotë Berisha? A punoi edhe Ilir Meta për ta asgjësuar atë dhe Partinë Demokratike?

Kujtojmë se ish-agjenti i lartë i FBI-së Charles McGonigal po përballet me dy akuza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një në Nju Jork dhe një në Uashington D.C., ku në rastin e parë akuzohet se ka ndihmuar Oleg Deripaska, një oligark rus nën sanksione, me qëllim që të hiqet nga lista e biznesmenëve të sanksionuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.

Akuza tjetër lidhet me 2 shqiptarë, pasi zyrtari i lartë i FBI, po hetohet për marrjen 225 mijë dollarëve nga shqiptaro-amerikani Agron Neza, ish agjent shqiptar i inteligjencës, dhe mosdeklarim të tij, për të cilin ky i fundit pretendon se ia ka dhënë borxh./oranews