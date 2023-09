Deklarata e Robert Papës/ Rama i ngatërruar dy herë në çështjen McGonigal, Duçka i akuzuari i madh

Një deklaratë e fortë është bërë këtë të mërkurë nga gazetari Robert Papa.

Teksa foli për çështjen e ish-zyrtarit të FBIO-së, Charles McGonigal, Para tha se kryeministri Edi Rama është ngatërruar dy herë në çështjen e McGonigal.

Gazetari deklaroi se një i akuzuar i madh nga autoritetet amerikane është edhe Dorian Duçka, këshilltari jozyrtar i Ramës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Nga burimet që unë kam përmes miqve të mi gazetarë në Uashington, Rama është ngatërruar dy herë. Në rastin e letrave që unë kam thuhet që gjykatësja do ta ndëshkojë atë sepse ka ndërhyrë për të organizuar një takim për një zyrtar të OKB-së me një njeri të Deripaskës, por gjithashtu ai ka mbledhur informacione ndëshkuese ndaj një rivali të Deripaskës për ta futur te lista e zezë dhe ‘non grata’. Kemi të drejtë të spekulojmë që këtë mund ta ketë bërë me Berishën.

Përsa i përket parave të marra nga personi A, që ka dalë Nezaj, janë 225 mijë, por është dhe një shumë 500 mijë dollarë dhe pikërisht këtu kanë filluar dhe hetimet ndaj tij, janë tërësisht me lidhjen shqiptare ku padiskutim i akuzuari i madh është dhe Duçka, e emri i të cilit përfshihet te Hunter Biden, si një njeri i afërt në këtë korrupsion të madh që pritet të hetohet nga Kongresi. Rama ka kërkuar që të hetohej një lobist amerikan që në dosje del se ka qenë Muzin për llogari të Bashës. Nuk është mbyllur hetimi ndaj Bashës për 500 mijë dollarët të marra nga paratë ruse”, tha ai.

Gazetari theksoi në një intervistë me Bruna Çifligun se aktualisht “është nën hetim McGonigal, Rama, Personi A dhe Duçka”.