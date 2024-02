Dash Shehi refuzon Bashën dhe Berishën: Në zgjedhje do hyj vetëm

Kreu i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, Dashamir Shehi, ka refuzuar ftesën e Partisë Demokratike për bashkimin e opozitës.

Në një intervistë me Marsela Karapançon, Shehi tha se është kundër bashkimit të opozitës me Sali Berishën dhe Lulzim Bashën.

“Unë nuk jam as me Bashën e as me Berishën, ne jemi më vete. S’na e japin këta certifikatën se kush është opozitar. Nuk jam as me njërin as me tjetrin. Shpresoj të dalë një grup i ri, sepse këto ishin”, u shpreh ai, ndërsa I cilësoi Berishën dhe Bashën si të njejtën monedhë.

“Berisha dhe Basha janë e njëjta monedhë, ndaç ktheje kështu ndaç ashtu 10 lekë bën monedha. Hajde të ndërtojmë një rrugë të re, u bëj thirrje të gjithë kolegëve”, vijoi kreu i LZHK-së.

Shehi deklaroi se në zgjedhjet e vitit 2025 tha se do të futet vetëm.

“Ne duhet të hyjmë më vete në zgjedhje siç hyjnë dhe opozitat e tjera, duhet ta konsiderojmë njëri- tjetrin kolegë por edhe rivalë, kur të mbarojnë zgjedhjet kristalizohemi. Të gjithë të pakënaqurit ku do shkojnë do vijnë te ne”, theksoi ai.