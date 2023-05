Celibashi pas takimit me Glover: KQZ është e gatshme të plotësojë çdo rekomandim të ODIHR

Kreu i KQZ-së, Ilirjan Celibashi ka zbardhur takimin me drejtuesen e ODIHR, Audrey Glover pas përfundimit të procesit zgjedhor.

Celibashi në ‘Facebook’ shkruan se me Glover kanë biseduar mbi ecurinë e procesit zgjedhore, ku thekson se KQZ është e gatshme për të plotësuar çdo rekomandim për administrimin e zgjedhjeve të OSBE/ODIHR që do të shprehet në raportin përfundimtar.



Postimi i plotë:

Pritëm sot në KQZ Shqipëri drejtuesen e Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Ambasadoren Dame Audrey Glover, zv.shefin e Misionit, z. Stefan Krause dhe ekspertë të tjerë, me të cilët zhvilluam një bisedë të zgjeruar mbi ecurinë e procesit zgjedhor.

E falënderova Ambasadoren Glover dhe Misionin e OSBE/ODIHR për vëzhgimin e kryer, si edhe vlerësova gjetjet e këtij misioni të shprehura në Konkluzionet e Raportit Paraprak të Vëzhgimit të Zgjedhjeve #Vendore14Maj2023. Deklarova se KQZ është e gatshme për të plotësuar çdo rekomandim për administrimin e zgjedhjeve të OSBE/ODIHR që do të shprehet në raportin përfundimtar.