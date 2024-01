Caktohet data, Berisha dhe Malltezi do të merren në pyetje nga SPAK javën e ardhshme

Ish-kryeministri, Sali Berisha do të merret në pyetje nga SPAK më 23 janar, teksa me 25 janar, do të dëshmojë para togave të zeza, Jamarbër Malltezi.

Ndërkohë, në 24 janar është caktuar të mbahet seanca në Apelin e Posaçëm për ish-kryeministrin. Këtë të martë u regjistrua në Apelin e GJKKO kërkesa e ish-liderit të PD për masë më të butë sigurie.

Berisha dhe Malltezi janë të dy në “arrest shtëpie”, pas akuza që rëndojnë mbi ta lidhur me aferën e privatizimit të ish-kompleksit “Partizani”.