Caktohen kryetarët dhe nënkryetarët e komisioneve Parlamentare të drejtuara nga opozita, zbulohen emrat

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 15:11
Politikë

Caktohen kryetarët dhe nënkryetarët e komisioneve Parlamentare

Vendosen 4 kryetarët e komisioneve të drejtuara nga opozita.

omisioni për Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik, do të drejtohet nga Jorida Tabaku.

Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe sportet – Luciano Boçi.

Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën – Ina Zhupa

Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale- Bardh Spahia

Ndërkohë: 

Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat – nënkryetar Eno Bozo

Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike -nënkryetar OERD Bylykbashi

Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes nënkryetar Klevis Balliu

Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm nënkryetar Bledi Himci

Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural nënkryetar Xhelal Mziu

Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme nënkryetar Albana Vokshi

Komisioni për Nismat qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen institucionale nënkryetar Ivi Kaso

