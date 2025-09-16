Caktohen kryetarët dhe nënkryetarët e komisioneve Parlamentare të drejtuara nga opozita, zbulohen emrat
Vendosen 4 kryetarët e komisioneve të drejtuara nga opozita.
omisioni për Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik, do të drejtohet nga Jorida Tabaku.
Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe sportet – Luciano Boçi.
Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën – Ina Zhupa
Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale- Bardh Spahia
Ndërkohë:
Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat – nënkryetar Eno Bozo
Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike -nënkryetar OERD Bylykbashi
Komisioni për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes nënkryetar Klevis Balliu
Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm nënkryetar Bledi Himci
Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural nënkryetar Xhelal Mziu
Komisioni për Evropën dhe Punët e Jashtme nënkryetar Albana Vokshi
Komisioni për Nismat qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen institucionale nënkryetar Ivi Kaso